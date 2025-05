FDP-Vize Vogel sieht Liberale in existenzbedrohender Lage

Die FDP befindet sich nach Einschätzung ihres stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Vogel mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag in einem Überlebenskampf. Die Liberalen seien zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nicht wieder in den Bundestag gekommen, sagte Vogel bei der Eröffnung des Bundesparteitags in Berlin. "Das ist ein existenzbedrohender Einschnitt. Aber diese Partei lebt." Sie beginne hier in Berlin den Neubeginn.