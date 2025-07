Ramstein und US-Drohnen - Gericht sieht keine Schutzpflicht

Das Bundesverfassungsgericht erweitert Deutschlands Schutzauftrag bei Menschenrechten im Ausland. Es kommt aber auf den Einzelfall an. Was das Urteil konkret bedeutet.

Deutschland kann in Einzelfällen auch für Ausländer im Ausland zum Schutz von Menschenrechten und Völkerrecht verpflichtet sein. Bei Drohnenangriffen der USA , die technisch über die Air Base Ramstein in der Pfalz gesteuert werden, ist dies aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts aber nicht der Fall. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe wies eine Verfassungsbeschwerde zweier Jemeniten zurück. (Az. 2 BvR 508/21)

Bedingungen für Eingreifen Deutschlands

Verteidigungsministerium und Auswärtiges Amt werteten dies als Beleg dafür, dass die Bundesregierung einen weiten Beurteilungsspielraum habe, wenn es um die Völkerrechtskonformität des Handelns dritter Staaten gehe. Der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Nils Schmid (SPD), sprach von "Beinfreiheit der Bundesregierung in der Zusammenarbeit mit Bündnispartnern in der Außen- und Sicherheitspolitik".

Tödlicher Angriff im Jemen

Ihre Verwandten klagten sich seit 2014 in Deutschland durch die Instanzen und reichten zuletzt Beschwerde in Karlsruhe ein. Sie beriefen sich auf das im Grundgesetz festgeschriebene Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und sehen auch die Bundesregierung in der Verantwortung, weil der Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz eine bedeutende Rolle zukomme.