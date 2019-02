Nach Pannenserie

Flugbereitschaft soll weitere Maschine bekommen

01.02.2019, 09:48 Uhr | dpa

Wegen eines Defekts an der "Theodor Heuss" war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erst am Mittwoch in Äthiopien kurzzeitig gestrandet. Foto: Britta Pedersen. (Quelle: dpa)