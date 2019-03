Maduro weist Botschafter aus

Guaidó dankt Deutschland für humanitäre Hilfe

07.03.2019, 08:58 Uhr | rtr

Staatskrise in Venezuela: Der deutscher Botschafter ist zur unerwünschten Person erklärt und ausgewiesen worden. (Quelle: t-online.de)

Staatskrise in Venezuela: Deutscher Botschafter ausgewiesen

Das Maduro-Regime hat den deutschen Botschafter aus Venezuela ausgewiesen. Oppositionsführer Guaidó nennt das Vorgehen "eine Drohung gegen Deutschland" – und fordert weitere Sanktionen.

Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó hat die von Präsident Nicolas Maduro angeordnete Ausweisung des deutschen Botschafters scharf kritisiert. Das Vorgehen sei "eine Drohung gegen Deutschland", sagte der selbst ernannte Übergangspräsident dem "Spiegel".

Maduro sei nicht befähigt, einen Botschafter auszuweisen, daher habe er – Guaidó – ihn auch gebeten, im Land zu bleiben. "Ich erkenne ihn an, und ich möchte Deutschland für die geleistete humanitäre Hilfe danken. Meine Landsleute leiden Hunger, sie ist dringend nötig." Der von den USA, Deutschland und zahlreichen anderen Ländern unterstützte Guaidó will Neuwahlen in die Wege leiten, weil er Maduros von Manipulationsvorwürfen begleitete Wiederwahl nicht anerkennt.

Regierung weist Botschafter aus

Die einzigen, die noch zu Maduro stünden, seien die Streitkräfte, sagte Guaidó. "Er will der Öffentlichkeit vortäuschen, dass er noch über Macht verfügt, indem er einen Botschafter ausweist." Als Reaktion auf die Ausweisung schlägt Guaido vor, die Sanktionen gegen die venezolanische Führung zu verschärfen.

Die Regierung in Caracas hatte am Mittwoch erklärt, Botschafter Daniel Kriener müsse das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen. Da er sich in interne Angelegenheiten des Landes eingemischt habe, sei er zur unerwünschten Person geworden, hieß es zur Begründung.

Maas nennt Entscheidung unverständlich

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte, die "unverständliche Entscheidung" habe die Lage weiter verschärft. Er habe entschieden, den Botschafter zu Konsultationen zurückzurufen. Die europäische Unterstützung für Guaidó sei aber ungebrochen.





Kriener war einer von vier ausländischen Botschaftern, die Guaidó am Montag vom Flughafen in Caracas abholten, um sicherzustellen, dass er bei der Wiedereineise nicht verhaftet wurde. Guaidó hatte das Land trotz eines Ausreiseverbotes verlassen, um sich mit Regierungschefs der Nachbarländer Venezuelas zu treffen.