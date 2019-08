ARD-"Deutschlandtrend"

So beeinflusst Greta Thunbergs Klimabewegung die Deutschen

23.08.2019, 00:30 Uhr | AFP

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg sorgt regelmäßig mit ihren Aktionen für Schlagzeilen. Doch wie sehr beeinflusst sie mit ihrer Bewegung "Fridays for Future" die deutschen Wähler tatsächlich?

Knapp jeder vierte Deutsche sieht sich in seinen persönlichen Einstellungen durch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die von ihr ausgelöste Fridays for Future-Bewegung beeinflusst. Das geht aus dem am Donnerstagabend veröffentlichten "Deutschlandtrend" für das ARD-"Morgenmagazin" hervor. 17 Prozent sprachen demnach von einem starken und sieben Prozent von einem sehr starken Einfluss.

Eine deutliche Mehrheit gab in der Befragung des Instituts infratest dimap allerdings an, selbst nicht (41 Prozent) oder kaum (31 Prozent) durch die Klimaktivistin und durch Fridays for Future beeinflusst zu sein.

Klimabewegung wirkt vor allem bei Grünen-Anhängern

Besonders stark wirksam ist die vor allem von Schülern und Studenten getragene Klimabewegung demnach bei Grünen-Anhängern, von denen 43 Prozent angaben, Thunberg beeindrucke sie sehr. Besonders auf Anhänger von Union, AfD und FDP trifft dies dagegen demnach kaum oder nicht zu.









Für den "Deutschlandtrend" befragte infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1063 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz wurde je nach Prozentwert mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.