Ärger in großer Koalition

CSU stoppt Beratung über Klimaschutzprogramm

02.10.2019, 10:42 Uhr | dpa, rtr

Die Bundesregierung wollte heute eigentlich über das Klimaschutzprogramm beraten. Doch die CSU hat das Thema kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Ein neuer Termin steht fest.

Die CSU hat die Befassung des Kabinetts mit dem Klimaschutzprogramm vorläufig gestoppt. Das erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters aus Koalitionskreisen. Das von der CSU geführte Innenministerium sowie das ebenfalls CSU-geführte Verkehrsministerium lehnten die für Mittwoch im Kabinett vorgesehene Befassung mit dem Programm kurzfristig ab.

Die Endfassung des rund 200 Seiten starken Maßnahmenpakets sei erst am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr übermittelt worden, hieß es aus CSU-Kreisen. Das Papier sei sehr detailstark und müsse aus diesem Grund nochmals gründlich geprüft werden. Zuvor hatte es geheißen, es gebe zwischen den Ressorts noch zu viele offene Fragen.



Das 200-seitige Klimaschutzprogramm ist die Langfassung des Klimapakets und enthält viele weitere Details und Zahlen wie etwa die CO2-Einsparung einzelner Instrumente. In der jüngsten Version des Entwurfs fehlen diese. Dafür sind Zahlen zur Erhöhung der Kfz-Steuer oder der Lkw-Maut eingefügt, die zwischen Umwelt-, Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsministerium umstritten sind. Laut Regierungssprecher soll das Klimaschutzprogramm nun am kommenden Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden.

Rücksprache mit CSU-Chef Söder

Dem Vernehmen nach hätte es vor allem die SPD gerne gesehen, wenn das Programm schon in dieser Sitzung verabschiedet worden wäre. Die Ablehnung der CSU soll angeblich nach Rücksprache mit CSU-Chef Markus Söder erfolgt sein. Das grobe Klimapaket ist bereits vom Klimakabinett, einem Ausschuss der Bundesregierung, gebilligt worden. Das detailliertere Klimaschutzprogramm 2030 jedoch nicht.

Große Teile der Fördermittel fließen in den Haushalt von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), in dessen Ressort die für das Klimapaket wichtigen Themen Elektromobilität und Bahn fallen sowie in das Ressort von Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit der energetischen Gebäudesanierung.



Das Innenministerium hatte nach den Informationen aus Koalitionskreisen schon im Laufe des Dienstags einen sogenannten Ministervorbehalt gegenüber dem federführenden und von der SPD geführten Umweltministerium eingelegt. Das Seehofer-Ressort stellte demnach in Frage, ob ein gesondertes Klimaschutzprogramm überhaupt noch notwendig sei angesichts der Beschlüsse im Klimakabinett.

Regierung steht unter Zeitdruck

Die Bundesregierung steht unter Zeitdruck: Sollte das Programm in den nächsten zehn Tagen nicht von der Ministerrunde gebilligt werden, könnte das Vorhaben wohl in diesem Jahr nicht mehr vom Parlament beschlossen werden. Das war aber das Ziel der Regierung.





Ohne die Einigung auf das Klimaschutzprogramm kann auch das eigentliche Klimaschutzgesetz nicht beschlossen werden, das als Dachgesetz den Rahmen für die einzelnen Instrumente vorgeben sollte. Einigkeit war am Dienstagabend hingegen über den Ergänzungshaushalt erzielt worden. Er steht den Informationen zufolge weiter auf der Tagesordnung der Ministerriege.