Newsblog zum Thüringen-Eklat

"Nazis wie Herr Höcke": CDU-Generalsekretär fordert Neuwahlen

05.02.2020, 17:06 Uhr | AFP, AP, dpa, rtr, dpa-AFX

Der Thüringer FDP-Politiker Kemmerich ist überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden – mit den Stimmen der AfD. Bundesweit gibt es teils drastische Reaktionen. Alle Informationen im Newsblog.

Thomas Kemmerich (FDP) ist im Erfurter Landtag überraschend mit den Stimmen von CDU und AfD ins Amt des Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt eine Stimme mehr als der bisherige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke), der mit einer Minderheitsregierung mit SPD und Grünen regieren wollte. Die AfD feiert sich selbst. Politiker anderer Parteien, Medien und Vertreter der Zivilgesellschaft sprechen von einem Tabubruch.

17.07 Uhr: AfD-Spitze gratuliert Kemmerich zur Wahl zum Ministerpräsidenten

Mit Begeisterung hat die AfD auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen reagiert. "Thüringen hat einen Ministerpräsidenten mit einer demokratischen Mehrheit, die den Willen der Wähler abbildet", erklärte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, am Mittwoch. In Thüringen habe sich gezeigt, dass die Strategie, die AfD auszugrenzen, nicht funktioniere.

"Wir gratulieren Thomas Kemmerich zu seiner Wahl und wünschen ihm eine glückliche Hand", sagte Gauland. Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla gratulierte seinerseits der Thüringer AfD zu ihrem "umsichtigen politischen Verhalten". Gauland sprach von einem Erfolg für die "bürgerlichen Kräfte" in Thüringen.

In Thüringen steht Björn Höcke an der Spitze der AfD. Höcke ist Gründer des rechtsnationalen "Flügels", der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird. Politiker der AfD werben seit Monaten für das, was sie "bürgerliche Mehrheit" nennen.

16.58 Uhr: Ziemiak: "Nazis wie Herr Höcke"



CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Zustimmung des thüringischen Landesverbands zur Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) kritisiert und Neuwahlen gefordert. Die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD "spaltet unser Land", sagte Ziemiak am Mittwoch in Berlin. "Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke gewählt werden konnte", sagte er. "Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt." Neuwahlen wären nun "das Beste".

16.54 Uhr: Söder fordert nach Kemmerich-Wahl Neuwahlen in Thüringen

CSU-Chef Markus Söder hat das Zustandekommen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen als "inakzeptabel" bezeichnet und Neuwahlen gefordert. "Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen", sagte Söder am Mittwoch in München vor Journalisten. Wer glaube, dass er sich von der AfD wählen lassen könne, der irre. "Dieser ganze Tag nützt nur der AfD", sagte Söder. Dies könne und dürfe nicht das gemeinsame Bestreben sein.

16.50 Uhr: AKK: Das ist gegen Beschlusslage

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Thüringens CDU einen Verstoß gegen die Beschlusslage der Partei vorgeworfen.

16.35 Uhr: Christian Lindner nennt AfD-Unterstützung überraschend

Der FDP-Chef Christian Lindner ist am Nachmittag im Berliner Hans-Dietrich-Genscher-Haus vor die Presse getreten. Er nannte die Unterstützung der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag für den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich "überraschend". "Wir handeln in eigener Verantwortung", sagte Lindner und verwahrte sich gegen Kritik, wonach die FDP mit der rechten Partei paktiert habe. Von einer Unterstützung durch die AfD habe man nichts gewusst, und in einer geheimen Wahl lasse sich so etwas auch nicht beeinflussen, sagte Lindner. Die AfD-Unterstützung sei "rein taktisch".

Lindner sagte, "Freiheit und Weltoffenheit jenseits von AfD und Linkspartei" seien der Wählerauftrag der FDP. Dass Thomas Kemmerich sich im dritten Wahlgang gegen die Kandidaten von AfD und Linken durchgesetzt habe, sei das Signal, dass die politische Mitte im Landtag vertreten sei.

Einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD erteilte er eine Absage. "Dafür gibt es keine Basis." Lindner appellierte an die Opposition im Thüringer Landtag, Kemmerichs Gesprächsangebot anzunehmen. "Sollte sich die Opposition der Zusammenarbeit verweigern, könnten allerdings baldige Neuwahlen notwendig sein", warnte Lindner.

16.12 Uhr: Demonstrationen vor Thüringer Landtag

Aus Protest gegen die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich haben sich am Mittwochnachmittag Demonstranten spontan vor dem Landtag in Erfurt versammelt. Unter ihnen waren rot-rot-grüne Landtagsabgeordnete und Fraktionsmitarbeiter. Ein Polizeisprecher sprach zunächst von etwa 100 Teilnehmern. Mit Trillerpfeifen und auf Plakaten äußerten sie ihren Unmut über den Wahlausgang und ihre Sorge vor einem weiteren Erstarken der extremen Rechten in Thüringen.

Einzelne Plakate verwiesen auch auf historische Parallelen in Thüringen. "1930 erster Minister der NSDAP, 2020 erster Ministerpräsident mit Stimmen der AfD", lautete die Aufschrift auf einen handgemalten Plakat. Vor 90 Jahren war mit dem später in den Nürnberger Prozessen als Kriegsverbrecher verurteilten und hingerichteten Wilhelm Frick der erste NSADP-Politiker in eine deutsche Landesregierung gekommen.

16.00 Uhr: SPD-Chefin will Thüringen-Wahl im Koalitionsausschuss besprechen

SPD-Chefin Saskia Esken will den Ausgang der Thüringer Ministerpräsidentenwahl in einem Koalitionsausschuss mit der Union zum Thema machen. Die Wahl sei ein abgekartetes Spiel und müsse korrigiert werden, schrieb sie auf Twitter. Die SPD habe dringende Fragen an die CDU, die mit der AfD in Erfurt einen Ministerpräsidenten von der FDP ins Amt gewählt hatte.

15.50 Uhr: Zentralratspräsident Schuster entsetzt über Wahl Kemmerichs mit AfD-Stimmen



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich entsetzt über die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD gezeigt. "Damit verlässt die FDP den Konsens der demokratischen Parteien, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten oder auf die Unterstützung der Rechtspopulisten zu zählen", erklärte Schuster am Mittwoch. Der Vorgang in Thüringen sei "besonders schockierend", weil die FDP die politische Heimat des früheren Zentralratspräsidenten Ignatz Bubis gewesen sei.



Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, nannte die Wahl Kemmerichs einen "Tabubruch ohne Beispiel in der jüngeren Geschichte unseres Landes". Einen Ministerpräsidenten, "der nur mit Stimmen der Rechtsradikalen ins Amt gelangt, darf es in einer Demokratie nicht geben", schrieb Knobloch auf Twitter. Die Abgeordneten "aller beteiligten demokratischen Parteien" im Thüringer Landtag müssten jetzt zeigen, "ob sie sich ihrer Verantwortung für das Land bewusst sind", erklärte Knobloch.