Parteitag in Kalkar

AfD-Chef Meuthen: Keine "Corona-Diktatur" in Deutschland

28.11.2020, 12:53 Uhr | dpa

AfD-Chef Jörg Meuthen auf dem Bundesparteitag in Kalkar: Er hat sich klar von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen distanziert. (Quelle: Wolfgang Rattay/Reuters)

Deutschland leidet unter dem Coronavirus, die AfD hält derweil einen Präsenzparteitag ab. Parteichef Meuthen distanziert sich von Krawallmachern in den eigenen Reihen – das gefällt nicht allen Delegierten.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat die Mitglieder seiner Partei aufgefordert, sich klar von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen zu distanzieren. Mit Blick auf die von AfD-Abgeordneten eingeladenen dreisten Besucher im Bundestag mahnte er auf dem Bundesparteitag in Kalkar: "Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten." Da derartige Vorkommnisse auch auf viele AfD-Wähler abschreckend wirkten, sei es falsch, sich mit Parteimitgliedern zu solidarisieren, die sich "in der Rolle des Provokateurs gefallen".

Die Politik der Bundesregierung in der Corona-Pandemie und der Kurs von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seien zwar nicht angemessen "und schon gar nicht verhältnismäßig". Dies dürfe man auch mit deutlichen Worten kritisieren. "Aber ist es wirklich klug, von einer "Corona-Diktatur" zu sprechen?", fragte Meuthen die mehr als 500 Delegierten im Saal. "Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag auch heute wohl kaum so abhalten", fügte er hinzu. Für seine Rede erhielt Meuthen nicht nur Beifall, sondern wurde von einem Teil der Delegierten auch ausgebuht.

Chrupalla greift die Bundesregierung an

Mit einer Attacke auf die Corona-Politik der Bundesregierung hatte der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla den Parteitag in Kalkar eröffnet. Er warf der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, eine "reine Konkurspolitik" zu betreiben. Existenzen würden vernichtet, die Pleitewelle rolle bereits, der Pandemie-Kurs werde viele Menschen den Arbeitsplatz kosten.

AfD-Parteitag in Kalkar: Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht. (Quelle: Wolfgang Rattay/Reuters)



Chrupalla verteidigte, dass die AfD in der Corona-Pandemie einen zweitägigen Präsenzparteitag abhält. Solche Präsenzparteitage seien unverzichtbar in der Demokratie, sagte er. "Wenn wir uns von einem Virus in die Schranken weisen lassen, hat die Demokratie schon verloren." Zugleich appellierte Chrupalla an die rund 600 Delegierten, das Hygienekonzept einzuhalten. "Tragt Eure Masken, haltet Abstand", sagte er. Die Delegierten sollten den Parteitag "nicht durch leichtsinniges Verhalten beschädigen".

An der Großveranstaltung auf dem Messegelände inmitten der Corona-Pandemie hatte es scharfe Kritik gegeben. Für die Delegierten gilt eine permanente Maskenpflicht. Die AfD blieb mit einer Klage gegen diese Auflage erfolglos. Das Ordnungsamt will kontrollieren, ob das behördlich genehmigte Hygienekonzept umgesetzt wird. Die Stadt Kalkar hat angekündigt, den Parteitag andernfalls abzubrechen.