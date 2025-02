Aktualisiert am 18.02.2025 - 15:06 Uhr

Aktualisiert am 18.02.2025 - 15:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Christian Lindner: Die FDP steigt in Umfragen. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Hoffnung für die FDP: Die Liberalen steigen in einer Umfrage auf fünf Prozent und würden so plötzlich doch in den Bundestag einziehen.