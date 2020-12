LIVEJetzt im Stream

Spahn informiert über den Impfstart und zur Corona-Lage

30.12.2020, 11:05 Uhr | dpa, rtr, cck

Seit dem Wochenende wird in Deutschland geimpft, es kam bereits zu ersten Pannen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Jens Spahn hier im Livestream.

11.00 Uhr: "Wir erleben eine Zeit der Gegensätze", sagt Spahn zu Beginn der Pressekonferenz. Auf der einen Seite sei Hoffnung, auf der anderen Seite "großes Leid". Deutschland sei von einer Normalität noch weit entfernt.

Auf der anderen Seite sei es so schnell wie nie zuvor gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln. Mehr als 60.000 Menschen seien bereits geimpft. "Der Impfstart ist gelungen", sagt Spahn und räumt gleichzeitig ein, dass es an der einen oder anderen Stelle ruckelt. "Die Impfkampagne war und ist ein nationaler Kraftakt."

Er bittet um Verständnis und Solidarität. Der Impfstoff sei zunächst knapp. Deshalb müssten zuerst diejenigen geimpft werden, die besonders gefährdet sind sowie die Menschen, die die Risikopatienten pflegen. Er fordert alle Pfleger auf, sich impfen zu lassen.

11.08 Uhr: Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, forderte nochmal alle Bürger auf, auf Reisen und private Treffen weitestgehend zu verzichten. Das Virus werde noch viele Wochen weit verbreitet sein, sagt Wieler. 5.600 Corona-Patienten seien derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. "Das ist auch wieder ein trauriger Höchststand", so Wieler. Den Impfstart nennt Wieler einen "großartigen Erfolg der Wissenschaft". Dennoch werde es noch Monate dauern, bis so viele Menschen geimpft werden sein, sodass das Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Deshalb werden die AHA-Maßnahmen noch lange bestehen bleiben.

Erste Pannen bei Impfungen

Zum Impfstart hatte es verschiedene Pannen gegeben: In der Hansestadt Stralsund bekamen acht Mitarbeiter eines Pflegeheims irrtümlich die fünffache Dosis des BioNTech-Impfstoffs gespritzt, wie der Landkreis Vorpommern-Rügen am Montag einräumte. In sieben Landkreisen in Oberfranken werden die ersten rund 1000 Dosen erst gar nicht verwendet, nachdem die Transportbox zeitweise nicht ausreichend gekühlt wurde.

Am Wochenende waren die ersten gut 150.000 Impfdosen auf die 16 Bundesländer verteilt worden. Bis zum Donnerstag sollten 1,3 Millionen Dosen bereitgestellt werden. Spahn hatte bereits gewarnt, dass es zum Auftakt "an der einen oder anderen Stelle ruckeln" könne.

Zu den Problemen bei der Terminvergabe für die Corona-Impfung sagte Spahn am Dienstagabend in den ARD-Tagesthemen, zu Beginn ließen sich Wartezeiten in den Telefonleitungen leider nicht vermeiden. Da jedes Bundesland ein anderes System habe, herrsche "etwas föderales Durcheinander".

Spahn hatte bereits von einem "guten Start" der Impfungen gesprochen und Sonderrechte für Geimpfte abgelehnt. Viele warten solidarisch, damit einige als erste geimpft werden können. Und die Noch-Nicht-Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden", sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Er stimmte zudem auf eine Verlängerung von Corona-Maßnahmen ein: Bei der Eindämmung der Pandemie sei Deutschland "bei weitem noch nicht da, wo wir hin müssen", sagte der CDU-Politiker. In welchem Umfang Maßnahmen verlängert werden könnten, müssten Bund und Länder bei ihrer geplanten Konferenz am kommenden Dienstag entscheiden.