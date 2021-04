Exklusive Umfrage

Das denken die Deutschen über Merkels Corona-Notbremse

12.04.2021, 15:03 Uhr | mk, t-online

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Die große Mehrheit der Deutschen befürwortet ihren Vorstoß in der Corona-Politik. (Quelle: Hannibal Hanschke/AP/dpa)

Mit einem Bundesgesetz will die Kanzlerin die Corona-Notbremse in den Ländern durchsetzen. Die große Mehrheit der Wähler steht dabei hinter Angela Merkel – vor allem ihr Stammpublikum.



Sie werde dem Infektionsgeschehen nicht noch zwei Wochen tatenlos zuschauen, sagte die Kanzlerin Ende März in der ARD. Jetzt macht Angela Merkel ernst mit einer bundeseinheitlichen Corona-Notbremse: Bei 100 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner soll in allen Landkreisen und kreisfreien Städten zwischen 21 und 5 Uhr eine Ausgangssperre gelten, Gastronomie, Schulen und öffentliche Einrichtungen sollen schließen.

Kommende Woche will die Regierung den Gesetzentwurf durch Bundestag und Bundesrat bringen. Die Zustimmung in der Länderkammer ist ungewiss, Kritik an dem Entwurf kommt auch von der Opposition im Bundestag sowie den Städten und Landkreisen.



Mehr als 71 Prozent für einheitliche Corona-Regeln

Bei den Wählern findet Merkels Vorstoß hingegen großen Rückhalt. Das zeigt eine exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von t-online. Von den 5.101 befragten Personen sprachen sich mehr als zwei Drittel für eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse aus – nämlich 71,1 Prozent. Davon fanden 59,4 Prozent die Maßnahme "eindeutig richtig", 11,7 Prozent fanden sie "eher richtig". Ablehnend äußerten sich 26,2 Prozent der Befragten, davon halten 21,2 Prozent die Maßnahme sogar für "eindeutig falsch", 5,0 Prozent für "eher falsch".

Meiste Zustimmung kommt von Unionsanhängern

Beim Blick auf die Wahlabsicht der Befragten zeigt sich: Den größten Rückhalt hat Merkel bei CDU und CSU. 86,9 Prozent der Unionsanhänger finden die Notbremse des Bundes richtig. Deutlich ist die Zustimmung auch bei Anhängern von Grünen (83,9 Prozent) und SPD (80,5 Prozent). Von Wählern der Linken wünschen sich 59,6 Prozent ein stärkeres Eingreifen des Bundes. Die Anhänger der übrigen Parteien im Bundestag lehnen das deutlich ab: 58,4 Prozent FDP-Wähler und 78,4 Prozent der AfD-Anhänger finden die Initiative falsch.

Größte Zustimmung bei über 65-Jährigen

Aufschlussreich ist auch ein Blick auf das Alter der Befragten: Die größte Zustimmung findet die Corona-Notbremse des Bundes bei den Menschen über 65 Jahren – 83,8 von ihnen sprechen sich dafür aus. Von den 50- bis 64-Jährigen sind es 71,4 Prozent, von den 30- bis 49-Jährigen rund 65 Prozent und die 18- bis 29-Jährigen wünschen sich mit einer Mehrheit von 57,6 Prozent ein Eingreifen des Bundes.



Kaum Unterschiede ergeben sich bei einer Betrachtung der Wohnorte der Befragten, also bei der Frage: "Stadt oder Land?" Bei niedriger Bevölkerungsdichte liegt die Zustimmung der Befragten bei 69,4 Prozent, bei sehr hoher Bevölkerungsdichte sind es 73,4 Prozent.

Zur Methodik: Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat zu der Frage "Wie würden Sie es bewerten, wenn eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse für Kreise ab einer Inzidenz von 100 eingeführt wird?" im Zeitraum vom 9. bis 12. April 2021 die Antworten von 5.101 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Teilnehmern ausgewertet. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozentpunkte, für Teilgruppen kann er abweichen.