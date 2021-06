Kanzlerin im Weißen Haus

US-Präsident Biden empfängt Angela Merkel im Juli

11.06.2021, 13:07 Uhr | AFP, ds

Persönliches Treffen zwischen Kanzlerin und US-Präsident: Angela Merkel wird Mitte Juli in die USA reisen. Im Weißen Haus trifft sie auf Joe Biden.

US-Präsident Joe Biden und Kanzlerin Angela Merkel kommen am 15. Juli zu einem persönlichen Treffen im Weißen Haus zusammen. Das erklärte ein Sprecher des demokratischen Präsidenten am Freitagmorgen (Ortszeit) in Washington.



Der Besuch der Kanzlerin werde "die engen bilateralen Verbindungen" zwischen Deutschland und den USA stärken, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Themen des Treffens seien unter anderem die Herausforderungen der Corona-Pandemie, der Klimawandel sowie die Unterstützung von wirtschaftlichem Wohlstand und internationaler Sicherheit "auf der Basis unserer gemeinsamen demokratischen Werte".

Für Merkel wird es vermutlich die letzte Reise als Kanzlerin in die USA sein. Im September endet ihre Amtszeit. Biden ist aktuell beim G7-Gipfel in Großbritannien und trifft dort auch auf die deutsche Kanzlerin. Bevor der US-Präsident weiter nach Brüssel zum Nato-Gipfel am Montag reist, empfängt ihn Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor.

Am Dienstag folgt ein EU-USA-Gipfel, am Mittwoch tritt Biden dann in Genf auf seinen russischen Kollegen Wladimir Putin. Es ist die erste Europareise des neuen US-Präsidenten.