Exklusive Umfrage

So bewerten die Deutschen das Corona-Management der Regierung

Die vierte Welle hat Deutschland voll erwischt. Hat die Bundesregierung bisher angemessen auf den Anstieg reagiert? Die Bürger haben dazu eine klare Meinung.

Markus Söder (CSU) nahm die scheidende Bundesregierung in Schutz: "Die alte Bundesregierung kann nur noch mahnen", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Kabinettssitzung am heutigen Dienstag in München. Vielmehr seien nun die Ampel-Parteien beim Pandemie-Management in der Pflicht, die die große Koalition von Angela Merkel (CDU) in Kürze ablösen wollen.

SPD, FDP und Grüne spielen dagegen den Ball zurück an das sich noch im Amt befindliche Kabinett: "Vielleicht sollten Sie Herrn Spahn fragen, warum er nicht kurzfristige Dinge in Angriff genommen hat", sagte Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink (Grüne) mit Blick auf den Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Mehr zum Streit über die Corona-Maßnahmen lesen Sie hier.

Mehrheit mittlerweile unzufrieden



Diese Frage scheinen sich auch viele Bundesbürger zu stellen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, die t-online in Auftrag gegeben hat, sind viele Menschen mit dem Corona-Management der noch handelnden Regierung immer weniger einverstanden. Demnach sind aktuell 55 Prozent der Menschen mit dem Handeln der Regierung unzufrieden, 26 Prozent gaben sogar an, sehr unzufrieden zu sein. Zufrieden waren dagegen nur 30 Prozent.

Obwohl die Unzufriedenheit derzeit wieder steigt, ist der bisherige Höchststand noch nicht erreicht. Mit 71 Prozent waren die meisten Bürger im vergangenen April unzufrieden. Die höchste Zufriedenheit wurde ebenfalls mit 71 Prozent im Juli des vergangenen Jahres gemessen.

Eine Maßnahme, die die Mehrheit der Deutschen befürwortet, ist die Ausweitung der sogenannten 2G-Regel. Mehr als 70 Prozent der Befragten sind dafür, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Einrichtungen erhalten, die nicht zum täglichen Bedarf gehören. Dagegen spricht sich nur ein Viertel aus.

Betrachtet man die Parteizugehörigkeit, fällt auf, dass nur die AfD-Unterstützer die 2G-Ausweitung mehrheitlich ablehnen (72 Prozent). Bei allen anderen Parteianhängern findet sich dafür eine Mehrheit, vor allem bei SPD und Grünen (jeweils 85 Prozent) und CDU/CSU (84 Prozent).

Zur Methodik: In die Umfrage flossen die Antworten von 5.070 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Menschen ein, die zwischen dem 8. und 9. November 2021 online gefragt wurden: "Würden Sie es befürworten, wenn nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt zu Einrichtungen erhielten, die nicht zum täglichen Bedarf gehören?" Der statistische Fehler für die Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozent, für Teilgruppen kann er abweichen.

In eine zweite Umfrage flossen die Antworten von 10.098 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Menschen ein, die zwischen dem 26. Oktober und dem 9. November 2021 online gefragt wurden: "Wie zufrieden sind Sie aktuell mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung bezüglich des Coronavirus?" Der statistische Fehler für die Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozent, für Teilgruppen kann er abweichen.