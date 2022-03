Umfrage vor Landtagswahl

Vorsprung der CDU in Schleswig-Holstein schmilzt

29.03.2022, 19:11 Uhr | AFP

Plakate der CDU mit Daniel Günther und SPD mit Thomas Losse-Mueller: Am 8. Mai wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. (Quelle: Felix Koenig/Agentur 54 Grad/imago images)

Die Zustimmung zur CDU sinkt, die für die SPD steigt: Laut einer aktuellen Umfrage steuert Schleswig-Holstein auf eine spannende Landtagswahl zu. Beide Parteien trennt nur ein Prozentpunkt.

Knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sieht eine aktuelle Umfrage CDU und SPD nahezu gleichauf. Laut der am Dienstag veröffentlichten Befragung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung kämen die Christdemokraten um Ministerpräsident Daniel Günther auf 28 Prozent, wenn schon am Sonntag gewählt würde. Die SPD mit Herausforderer Thomas Losse-Müller erreicht darin 27 Prozent.

Die Grünen kommen auf 16 Prozent, die FDP liegt bei elf Prozent. Beide Parteien regieren seit der Landtagswahlwahl 2017 mit der CDU in einer Dreierkoalition. Die AfD erreicht in der Umfrage sechs Prozent, die Linke käme mit drei Prozent erneut nicht in den Landtag. Der als Minderheitenpartei der Dänen und Friesen von der Fünfprozenthürde befreite Südschleswigsche Wählerverband (SSW) erreicht laut Befragung vier Prozent.

In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt. Für die Erhebung wurden von 21. März bis zum 28. März 1.008 Menschen befragt. In einer vor rund dreieinhalb Wochen veröffentlichten Befragung von Infratest dimap für den Norddeutschen Rundfunk war die CDU auf 33 Prozent gekommen, während die SPD bei 20 Prozent lag. Die Grünen erreichten 20 Prozent, die FDP neun Prozent, die AfD sechs Prozent, die Linke drei Prozent und der SSW vier Prozent.