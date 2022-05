In Russland wurde die Darstellung auf diversen Portalen ungepr├╝ft ├╝bernommen und zudem suggeriert, dass es in Deutschland deshalb wachsenden Unmut gebe. Auf "Moskau-News" hei├čt es etwa: "Offensichtlich sind die Deutschen nicht gl├╝cklich mit den auf ihrem Territorium angekommenen Ukrainern, die in einer fremden Heimat machen, was sie wollen und wie sie wollen." So k├Ânne es fr├╝her oder sp├Ąter zu Demonstrationen und Ver├Ąrgerung ├╝ber die Regierung kommen. Renommierte russische Medien griffen die Anzeige aber nicht auf.