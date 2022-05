Aktualisiert am 04.05.2022 - 11:45 Uhr

Olaf Scholz reist vorerst nicht in die Ukraine, da Bundespräsident Steinmeier dort nicht willkommen ist – diese Entscheidung des Bundeskanzlers finden viele Deutsche angebracht, so das Ergebnis einer Umfrage.

Fast die Hälfte der Deutschen hält es für angebracht, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Absage an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier derzeit nicht in die Ukraine reist. Wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht, finden 49 Prozent der Menschen in Deutschland es eher oder sehr angemessen, dass der SPD-Politiker einen derzeitigen Besuch der Ukraine ablehnt. 32 Prozent finden dies eher oder sehr unangemessen. 19 Prozent machten bei der Umfrage keine Angabe.