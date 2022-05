So wird das Wetter am Wochenende

Energiesicherheit Klage gegen LNG-Terminal? Habeck ermahnt Umwelthilfe Von dpa 05.05.2022 - 11:18 Uhr Lesedauer: 2 Min. Am zuk├╝nftigen Anleger f├╝r den geplanten schwimmenden Fl├╝ssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven findet der erste Rammschlag statt. (Quelle: Sina Schuldt/dpa./dpa)

Wilhelmshaven/Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor gerichtlichen Klagen gegen den beschleunigten Bau von Import-Terminals f├╝r verfl├╝ssigtes Erdgas (LNG).

Die Deutsche Umwelthilfe verlangt einen Baustopp f├╝r die Anlage in Wilhelmshaven, weil diese ein Unterwasser-Biotop sowie Schweinswale gef├Ąhrden k├Ânne.

In der Sendung "RTL Direkt" sagte der Gr├╝nen-Politiker: "Sollten wir die LNG-Terminals nicht haben, und sollte das Gas nicht aus Russland kommen, ist die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gew├Ąhrleistet." Fehlende Importkapazit├Ąten w├Ąren dann ein Problem. "Im Zweifelsfall bringt uns eure Klage in gr├Â├čere Abh├Ąngigkeit von Putin", sagte er in Richtung der Umwelthilfe. "Das solltet ihr nicht tun an dieser Stelle."

Mit der Unterst├╝tzung von LNG-Vorhaben in Wilhelmshaven und Brunsb├╝ttel sowie m├Âglicherweise auch in Stade will der Bund sicherstellen, dass es in Deutschland m├Âglichst rasch Alternativen zu russischem Pipeline-Erdgas gibt. Vorl├Ąufig sollen daf├╝r auch erst einmal schwimmende Terminals installiert werden.

Bisher ist die Bundesrepublik hochgradig abh├Ąngig von Lieferungen des wichtigen Rohstoffs aus der Russischen F├Âderation. Aufgrund des hohen Zeitdrucks f├╝r eine Umstellung will das Land Niedersachsen n├Âtigenfalls Genehmigungsverfahren stark vereinfachen und abk├╝rzen - ein Punkt, der auch Kritik ausl├Âst. So moniert die Umwelthilfe, der Baustart in Wilhelmshaven sei ohne Offenlegung der Unterlagen und Beteiligung von Umweltverb├Ąnden genehmigt worden. Man habe daher Widerspruch gegen den Bescheid des Landesbetriebes f├╝r Wasserwirtschaft, K├╝sten- und Naturschutz (NLWKN) eingelegt.