Umfrage sieht CDU in Nordrhein-Westfalen knapp vor der SPD

Mainz/D├╝sseldorf (dpa) - Laut einer Umfrage im Auftrag des ZDF zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai liegt die CDU von Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st derzeit knapp vor der SPD mit Herausforderer Thomas Kutschaty.

FDP und AfD w├╝rden bei der Projektion jeweils sieben Prozent der Zweitstimmen erreichen. Damit w├╝rde es im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland mit rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern f├╝r eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition nicht reichen. Das teilte das ZDF am Freitag mit. M├Âglich w├Ąren aber knapp eine rot-gr├╝ne oder eine schwarz-gr├╝ne Koalition. Die Linke w├╝rde mit drei Prozent den Einzug in den NRW-Landtag erneut verfehlen. Mit 40 Prozent ist der Umfrage zufolge der Anteil derer, die noch nicht sicher sind, wen oder ob sie w├Ąhlen wollen, sehr hoch.

Ganz ├Ąhnliche Zahlen hatte Infratest dimap f├╝r die ARD in einer am Donnerstag ver├Âffentlichten Umfrage ermittelt. Auch hier gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU (30 Prozent) und SPD (28). Beim "W├Ąhler-Check" im Auftrag von 39 NRW-Tageszeitungen am Mittwoch waren die Ergebnisse nur leicht unterschiedlich: Dort erreichte die CDU 32 Prozent der Stimmen, die SPD kam auf 28 Prozent.