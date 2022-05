Merz will unabhängiger von USA werden

"Quantensprung f├╝r Europa" Merz will unabh├Ąngiger von USA werden Von dpa 07.05.2022 - 03:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. Friedrich Merz bei einem Wahlkampfauftritt (Archivbild): Der CDU-Chef fordert mehr Konzentration auf Europa in der Au├čenpolitik. (Quelle: Bernd Thissen/dpa-bilder)

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert eine neue Ausrichtung der Au├čenpolitik. Dabei geht es auch um die atomare Abschreckung ÔÇô einen neuen Partner hat der Oppositionschef schon im Sinn.

Die bisherige deutsche Globalisierungsstrategie kommt nach Ansicht von CDU-Chef Friedrich Merz an ihr Ende. "Billige Produkte importieren, teure Produkte exportieren, mit billigem russischem Gas produzieren und unsere Sicherheit in gro├čen Teilen den Amerikanern zu ├╝berlassen ÔÇô das funktioniert so nicht mehr", sagte Merz der "Rheinischen Post" (Samstag). Die Zeit sei gekommen, dass man sich in Deutschland und in Europa so aufstelle, dass man insgesamt unabh├Ąngiger, eigenst├Ąndiger und widerstandsf├Ąhiger werde.

"Dieser Krieg k├Ânnte ein Quantensprung in der europ├Ąischen Au├čen- und Sicherheitspolitik sein ÔÇô mit eigenen, integrierten Streitkr├Ąften, die wir dann auch einsetzen k├Ânnen." Noch verlasse man sich zum Beispiel bei der atomaren Abschreckung auf die Amerikaner. "Aber was tun wir, wenn der n├Ąchste amerikanische Pr├Ąsident diese Sicherheitsgarantie nicht erneuert? W├Ąren wir dann bereit, mit Frankreich eine neue strategische Partnerschaft einzugehen? Dar├╝ber muss jetzt gesprochen und verhandelt werden, damit wir in einigen Jahren nicht schon wieder ├╝berrascht werden von den Ereignissen der Weltpolitik."

Frage nach dem Zwei-Prozent-Ziel

Der Oppositionsf├╝hrer kritisierte die Ampel-Regierung f├╝r seiner Meinung nach uneindeutige Aussagen zur Finanzausstattung der Bundeswehr. "Wir erwarten von der Koalition, dass sie einfach nur das tut, was der Bundeskanzler am 27. Februar gesagt hat, n├Ąmlich, mehr als zwei Prozent unseres Bruttoinlandproduktes ab sofort dauerhaft pro Jahr in unsere Verteidigung zu investieren." Merz kritisierte, nach der Regierungserkl├Ąrung sei es merkw├╝rdig still geworden um das Zwei-Prozent-Ziel.