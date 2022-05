Diese Gefahr bestehe aber bei der im Ampel-Koalitionsvertrag geplanten Abgabe f├╝r "Genusszwecke". SPD, Gr├╝ne und FDP wollen eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Gesch├Ąften" einf├╝hren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Mittwoch Fachgespr├Ąche ├╝ber den Sommer angek├╝ndigt. In der zweiten Jahresh├Ąlfte soll ein Gesetzentwurf folgen. Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) erkl├Ąrte, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und weiteren Ressorts "einen gr├╝ndlichen Konsultationsprozess" zu starten.