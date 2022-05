Aktualisiert am 08.05.2022 - 15:45 Uhr

Berlin (dpa) - Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa hat BundesprÀsident Frank-Walter Steinmeier die Notwendigkeit der Verteidigung der Demokratie betont.

"Wir waren uns zu sicher, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand selbstverstĂ€ndlich sind", sagte Steinmeier angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine am Sonntag beim DGB-Bundeskongress in Berlin. "Dieser Krieg macht uns auf eine brutale Weise klar, dass wir unsere Demokratie schĂŒtzen und verteidigen mĂŒssen - nach innen und nach außen!"