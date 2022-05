Nach dem ├╝berlegenen Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther erneut Gespr├Ąche ├╝ber eine Regierungsbildung mit Gr├╝nen und FDP angek├╝ndigt. Diese sollen am Dienstag n├Ąchster Woche stattfinden, sagte er am Montagabend in Kiel nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstandes. Zun├Ąchst wolle er am Vormittag mit den Gr├╝nen reden und dann am Nachmittag mit der FDP. Er lie├č auch die Option einer Neuauflage des Regierungsb├╝ndnisses der drei Parteien offen.

Spitzenvertreter der Gr├╝nen und der FDP in Schleswig-Holstein warben derweil am Montag f├╝r B├╝ndnisse ihrer Parteien mit der CDU. In den nun anstehenden Gespr├Ąchen "loten wir aus, was m├Âglich ist", hatte G├╝nther nach einem Treffen mit der CDU-Bundesspitze in Berlin am Vormittag gesagt. Der Kieler Regierungschef und CDU-Landeschef erneuerte zugleich seine im Wahlkampf oft getroffene Aussage, dass das in Schleswig-Holstein derzeit regierende Jamaika-Dreierb├╝ndnis aus CDU, Gr├╝nen und FDP seinem Land "gutgetan" habe.