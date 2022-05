Milit├Ąrhilfe Ukrainer werden an Panzerhaubitze 2000 ausgebildet Von dpa Aktualisiert am 11.05.2022 - 17:55 Uhr Lesedauer: 3 Min. Panzerhaubitzen, wie sie die Ukraine bekommen soll, werden jeweils von f├╝nf Soldaten bedient. (Quelle: Philipp Schulze/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr hat mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 begonnen. F├╝r die deutsch-niederl├Ąndische Waffenlieferung an das von Russland angegriffene Land w├╝rden insgesamt 18 Besatzungen trainiert, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit.

Die ukrainischen Soldaten, Techniker und Helfer - insgesamt knapp 100 Menschen - waren am Vorabend in einem Transportflugzeug A400M der Bundeswehr auf dem Flughafen Zweibr├╝cken gelandet und zur Artillerieschule in Idar-Oberstein gebracht worden. Deutschland und die Niederlande wollen der Ukraine insgesamt zw├Âlf Panzerhaubitzen ├╝bergeben, davon sieben aus Deutschland.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte im ZDF-"Mittagsmagazin", mit dem Training und den Waffenlieferungen werde Deutschland nicht zur Kriegspartei. "Wir bilden hier aus, ja, aber wir entsenden nat├╝rlich keine Soldaten", sagte die SPD-Politikerin dazu. Keinen Schritt hin zur Kriegspartei zu machen, sei der Bundesregierung sehr wichtig.

Regierung: Eins der modernsten Artilleriegesch├╝tze weltweit

Die Panzerhaubitze 2000 - eine fahrbare Hightech-Kanone auf Ketten, ├Ąhnlich einem Panzer - wird von der Bundeswehr als eines der modernsten Artilleriegesch├╝tze weltweit bezeichnet. "Ihre St├Ąrke liegt in ihrer Pr├Ązision und in ihrer gro├čen Kampfentfernung", hei├čt es. Die Gesch├╝tze k├Ânnen ├╝ber 30 oder 40 Kilometer punktgenau treffen und dann umgehend vom Abschussort weggefahren werden. So kann sich die Besatzung in dem Waffensystem einem m├Âglichen Gegenangriff mit schnellem Stellungswechsel entziehen - nach dem Prinzip: feuern und weg. Die Haubitze wiegt 60 Tonnen und kann mit einer Tankf├╝llung 400 Kilometer Stra├čenstrecke zur├╝cklegen.