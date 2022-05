Kabinett stimmt Fortsetzung der Einsätze in Westafrika zu

Die EinsĂ€tze der Bundeswehr in Westafrika werden fortgesetzt. Das Bundeskabinett einigte sich auf ein neues Mandat fĂŒr die Mission in Mali – auch Terrorismus und bewaffnete Banden in Niger sollen bekĂ€mpft werden.

Die Bundesregierung will die EinsĂ€tze deutscher Soldaten in Westafrika in geĂ€nderter Form fortsetzen. Die Ministerrunde beschloss dazu am Mittwoch in Berlin ein neues Mandat fĂŒr die deutsche Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission Minusma in Mali. Die Obergrenze fĂŒr die Entsendung von MĂ€nnern und Frauen der Bundeswehr soll von 1.100 auf 1.400 erhöht werden.