Die Pendlerpauschale ist in der Steuererkl├Ąrung Teil der Werbungskosten. Fernpendler kommen aber in der Regel leicht ├╝ber den Pauschalbetrag, profitieren von der Erh├Âhung also direkt. Wer weniger weit pendeln m├╝sse, werde ├╝ber eine h├Âhere Werbungskostenpauschale ebenfalls entlastet, betont die Koalition. Vor allem bei den Gr├╝nen ist die Pendlerpauschale allerdings umstritten. Obwohl sie auch auf Bahn- oder Fahrradfahrten angerechnet werden kann, sehen sie darin eine F├Ârderung des Autoverkehrs. Die Koalition verabredete daher, die Pauschale noch in dieser Legislaturperiode neu zu ordnen und ├Âkologisch-soziale Belange besser zu ber├╝cksichtigen.