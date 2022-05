Die "kleine Bundestagswahl" in NRW

In einem WDR-Interview gab sich Scholz am Donnerstag trotzdem siegesgewiss: "Ich glaube, die SPD hat gerade einen sehr guten Effekt. Sie wird den n├Ąchsten Ministerpr├Ąsidenten stellen", sagte er. Sollte das nicht klappen, w├Ąre es f├╝r ihn der erste z├Ąhlbare D├Ąmpfer seit seinem ├╝berraschenden Triumph bei der Bundestagswahl vor einem guten halben Jahr.

├ähnlich wichtig ist die Wahl f├╝r den neuen CDU-Chef Friedrich Merz , der in NRW zu Hause ist. Der Sauerl├Ąnder hat einen neuen Aufbruch und eine Erneuerung der Partei nach dem Desaster bei der Bundestagswahl versprochen. Ginge nun das bev├Âlkerungsreichste Bundesland f├╝r seine Partei verloren, k├Ânnten intern Zweifel an seinem Kurs aufkommen.

Ein Problem f├╝r die CDU: Selbst wenn sie st├Ąrkste Partei wird, k├Ânnte sie am Ende als Verlierer dastehen, weil die SPD ein B├╝ndnis mit den Gr├╝nen und eventuell zus├Ątzlich mit der FDP schmiedet - also eine Ampel wie im Bund. In der CDU hofft man nun, dass die Gr├╝nen an Schwarz-Gr├╝n Interesse haben k├Ânnten, um ein Zeichen f├╝r politische Optionen jenseits der Ampel zu setzen. Die Christdemokraten setzen auch darauf, dass am Ende der Vorsprung vor der SPD so deutlich ausf├Ąllt, dass m├Âgliche Partner wie die Gr├╝nen auch vor ihren eigenen Leuten kaum vertreten k├Ânnten, mit einem Wahlverlierer zu regieren.