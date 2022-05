In mehreren Umfragen zeichnete sich zuletzt ein enges Rennen zwischen CDU und SPD ab. Die CDU lag mit etwa 30 bis 32 Prozent nur knapp vor der SPD mit 28 bis 29 Prozent. Die seit 2017 amtierende CDU/FDP-Koalition hat laut Umfragen keine Mehrheit mehr. Der Ausgang der Wahl und m├Âgliche k├╝nftige Koalitionen gelten als v├Âllig offen. Rund 13 Millionen sind im einwohnerst├Ąrksten Bundesland am Sonntag wahlberechtigt.

Die Gr├╝nen liegen in Umfragen bei 16 bis 18 Prozent und k├Ânnten ihr bestes Landtagswahlergebnis erreichen. Die FDP, die 2017 noch mit 12,6 Prozent drittst├Ąrkste Kraft geworden war, k├Ânnte nur noch mit 7 bis 8 Prozent rechnen. Die AfD liegt bei 6 bis 8 Prozent. Die Linke w├╝rde mit etwa 3 bis 4 Prozent den Einzug in den Landtag erneut verpassen.

Mehr noch als die Wahlen im Saarland im M├Ąrz und in Schleswig-Holstein am vergangenen Sonntag hat die auch als "kleine Bundestagswahl" bezeichnete Abstimmung in NRW eine bundespolitische Bedeutung. Sie gilt als wichtigster Stimmungstest f├╝r die Bundesparteien und die Ampel-Koalition in Berlin. W├╝st war erst Ende Oktober 2021 auf den als Unionskanzlerkandidat bei der Bundestagswahl gescheiterten Armin Laschet als Regierungschef in NRW gefolgt.