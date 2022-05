Zum Abschluss ihres Treffen an der deutschen Ostseek├╝ste besch├Ąftigen sich die Au├čenminister der Gruppe der f├╝hrenden demokratischen Industrienationen (G7) an diesem Samstag mit Themen abseits des Krieges in der Ukraine. Gegen Mittag will Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) als Gastgeberin die ├ľffentlichkeit ├╝ber die Ergebnisse der Beratungen in einem Luxushotel am Wei├čenh├Ąuser Strand (Schleswig-Holstein) informieren.