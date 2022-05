Landtagswahl in NRW

SPD will Regierungsbildung versuchen

SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert betonte, dass die Sozialdemokraten in NRW auch als Zweitplatzierte versuchen werden, eine Regierung zu bilden. "Nat├╝rlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen ├╝ber eine Regierung f├╝hren", sagte er in der ARD. Denn die bisherige schwarz-gelbe Regierung sei abgew├Ąhlt, die beliebteste Koalition sei laut Umfragen ein rot-gr├╝nes B├╝ndnis.

Auch SPD-Co-Chef Lars Klingbeil betonte den Anspruch auf eine Regierungsbildung. "Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen will eine rot-gr├╝ne Landesregierung", sagte er in der SPD-Zentrale. Die CDU sei st├Ąrkste Kraft geworden.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty r├Ąumte die Niederlage bei der NRW-Wahl ein. "Das Ergebnis dieser Landtagswahl ist leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte er. "Unser Ergebnis liegt unter unseren Erwartungen, wir wollten st├Ąrkste Partei werden." Allerdings habe man das Wahlziel Nummer eins geschafft, n├Ąmlich die Abwahl der schwarz-gelben Regierung. Auch Kutschaty schloss Koalitionsgespr├Ąche jedoch nicht aus.



Entt├Ąuschung bei Thomas Kutschaty (Mitte): Er konnte seine SPD nur auf den zweiten Platz bringen. (Quelle: Federico Gambarini/dpa-bilder)

Lauterbach: "Wir haben diese Wahl verloren"

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte das Ergebnis f├╝r die SPD entt├Ąuschend. Bleibt es bei dem Wert, den die Hochrechnungen angeben, w├Ąre es das schlechteste Ergebnis f├╝r die SPD in ihrem einstigen Stammland Nordrhein-Westfalen. Er erwartet nun Gespr├Ąche ├╝ber eine neue Landesregierung zwischen CDU und Gr├╝nen. "Zun├Ąchst m├╝ssen die Parteien Gespr├Ąche f├╝hren, die die Wahl gewonnen haben", sagte er in der ARD.

"Ich halte es f├╝r vermessen und nicht angebracht, dass wir dar├╝ber spekulieren, wo kommen wir noch ins Spiel", f├╝gt Lauterbach hinzu. "Wir haben diese Wahl verloren, Union und Gr├╝ne haben gewonnen, die m├╝ssen zuerst die Gespr├Ąche f├╝hren ÔÇô alles andere kommt danach." Vielleicht reiche es aber auch noch f├╝r eine Ampel oder Rot-Gr├╝n in NRW: "Aber das ist jetzt nicht der Moment, in dem wir spekulieren, was wir f├╝r Regierungen bilden."

Gr├╝ne jubeln ├╝ber Ergebnis

Die gr├╝ne Spitzenkandidatin Mona Neubaur zeigte sich hochzufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei. "Was f├╝r ein Ergebnis, was f├╝r ein Vertrauensvorschuss", sagte sie. Das sei zugleich ein Auftrag, hart zu arbeiten, um "endlich eine Politik auf H├Âhe der Zeit zu machen f├╝r die Menschen in Nordrhein-Westfalen, f├╝r die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen".