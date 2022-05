F├╝r Einreisende aus Virusvariantengebieten gelten noch strengere Regeln: Sie m├╝ssen sich in Deutschland in eine 14-t├Ągige Quarant├Ąne begeben, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Diese Regelung soll auch in den kommenden Monaten weiter fortbestehen. "Wenn solche Gebiete definiert werden, m├╝ssen Einreisende in Quarant├Ąne", sagte Lauterbach den Funke-Zeitungen. "Auch bei niedrigeren Inzidenzen im Sommer m├╝ssen wir bei einer globalen Pandemie vorsichtig bleiben." Derzeit ist allerdings kein Land als Virusvariantengebiet ausgewiesen.