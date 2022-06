Scharfe Kritik an der CDU kam auch von den Gr├╝nen. CDU-Parteichef Merz habe im Dezember letzten Jahres gesagt "Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben" und bei Zuwiderhandlung sogar mit Parteiausschlussverfahren gedroht, erinnerte im "Spiegel" die Politische Gesch├Ąftsf├╝hrerin der Bundes-Gr├╝nen, Emily B├╝ning, an entsprechende Aussagen von Merz. "Nun schweigt er, w├Ąhrend die Th├╝ringer CDU plant, zum ersten Mal zwei Gesetzesentw├╝rfe mit den Stimmen der AfD gegen die Landesregierung durchzubringen." Die AfD wird in Th├╝ringen vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremistischer Tendenzen beobachtet.

CDU-Fraktionschef verteidigt die Pl├Ąne

"Wir bringen eigenst├Ąndig inhaltliche Initiativen ein, die unseren Zielen und ├ťberzeugungen entsprechen - unabh├Ąngig davon, wer daf├╝r ist und wer dagegen", hatte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Freitag in Erfurt erkl├Ąrt. Grunds├Ątzlich m├╝sse gelten, "das Abstimmungsverhalten in Sachfragen muss der Vernunft folgen". Im Erfurter Landtag hat die Opposition aus CDU, AfD und FDP einen gro├čen Einfluss, weil die rot-rot-gr├╝ne Regierungskoalition von Ministerpr├Ąsident Bodo Ramelow (Linke) keine eigene Mehrheit hat - ihr fehlen vier Stimmen.