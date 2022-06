Kein weiterer Gas-Shoppingtrip

Nun, glaubt der Vizekanzler, k├Ânnte die Zeit f├╝r die Energiewende im Nahen Osten wirklich gekommen sein. Sicherheit und Klimaschutz geh├Âren f├╝r ihn ohnehin zusammen, gerade in dieser Krisenregion, wo die Emissionen weiter steigen und die Wasserpegel dramatisch fallen, k├Ânne man das sehen. Vorsichtig formuliert er seine Hoffnung, dass neue Energiepartnerschaften Bewegung in den verfahrenen Nahostkonflikt bringen k├Ânnten.

Als weiteren Gas-Shoppingtrip, wie ihn Habeck im M├Ąrz in Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate unternahm, will er diese Reise nicht verstanden wissen. Deshalb die ausdr├╝ckliche Richtigstellung vor den Kameras am Wirtschaftsministerium am Montagnachmittag.

Die Botschaft: Ich bin hier, um ├╝ber erneuerbare Energien und die Zukunft zu reden. So auch bei den n├Ąchsten Stationen in den Pal├Ąstinensischen Gebieten, am Toten Meer und dann in Jordanien.

Messen lassen wird sich Habeck dann an den Vereinbarungen der Konferenz, die am Mittwoch in der jordanischen Hauptstadt Amman stattfindet. Kann er die Energiewende in der Krisenregion anschieben und deutsche Firmen daran beteiligen? Kommt da wirklich mehr zustande als ein paar schwammige Absichtsbekundungen?

Aus der Reise nach Katar und der verk├╝ndeten Energiepartnerschaft beim Gas ist nach all den Schlagzeilen letztlich noch nicht viel entstanden. Umso wichtiger w├Ąre hier ein Erfolg f├╝r Habecks Reisediplomatie.

Und die anderen Gespr├Ąche in der Krisenregion? Alles ├╝ber die Konferenzergebnisse hinaus, sagte Habeck schon beim Abflug in Berlin, w├Ąre "sch├Ân und ein bisschen ├╝berraschend".

Denn den Nahen Osten plagen doch wieder einmal ganz akute und permanente Probleme anderen Kalibers. Zwischen Israel und militanten Pal├Ąstinensern flammte die Gewalt zuletzt auf, es gab Tote auf beiden Seiten, durch Milit├Ąrangriffe und Terroranschl├Ąge. Die Acht-Parteien-Koalition in Jerusalem wackelt w├Ąhrend Habecks Besuch so stark, dass ein Bruch m├Âglich scheint. Die Zwei-Staaten-L├Âsung ist ohnehin so gut wie beerdigt.