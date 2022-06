Scholz besuchte einen Teil der in Litauen stationierten deutschen Soldaten am Dienstag auf dem gr├Â├čten Truppen├╝bungsplatz des Landes bei Parabade. Dort sah er sich die Waffensysteme an, die den Soldaten dort zu Verf├╝gung stehen. Dazu z├Ąhlt die Panzerhaubitze 2000, das schwerste und modernste Artilleriegesch├╝tz der Bundeswehr, das die Bundeswehr demn├Ąchst auch in die Ukraine f├╝r den Kampf gegen die russischen Angreifer abgeben will. Au├čerdem sind Marder- und Leopard-2-Panzer sowie Aufkl├Ąrungsdrohnen vom Typ Luna in Litauen stationiert.