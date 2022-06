Au├čenministerin Annalena Baerbock hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, die Menschen in Afghanistan trotz des russischen Kriegs in der Ukraine nicht zu vergessen. "Wir stehen vor einer humanit├Ąren Katastrophe", warnte die Gr├╝nen-Politikerin am Dienstag nach einem Gespr├Ąch mit ihrem pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari in der Hauptstadt Islamabad. Man d├╝rfe die Menschen in Afghanistan nicht hungern lassen. "Aber alles andere als humanit├Ąre Hilfe muss streng an Bedingungen gekn├╝pft sein", sagte Baerbock.