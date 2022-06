R├╝ckreise zusammen mit der Delegation

Baerbock war am Montagabend in Berlin an Bord eines Airbus der Flugbereitschaft der Luftwaffe gestartet und nach einem Tankstopp auf Zypern am Dienstagmorgen deutscher Zeit in Islamabad eingetroffen. An diesem Mittwoch will sie nun mit demselben Flugzeug nach Berlin zur├╝ckkehren. Laut Burger ist geplant, dass sie zusammen mit der Delegation zur├╝ckreist. Durch die Beschaffenheit des Airbus A319 bestehe die M├Âglichkeit, dass die Ministerin den Flug vollst├Ąndig in Isolation verbringe.