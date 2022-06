In der Vergangenheit habe das Hin und Her zwischen den Beteiligten das Vertrauen der Bevölkerung in das Pandemiemanagement erheblich erschĂŒttert, kritisierte Reinhardt in Berlin. BundestagsvizeprĂ€sidentin Katrin Göring-Eckardt sagte "Zeit online": "Wir sollten noch vor der Sommerpause eine VerstĂ€ndigung ĂŒber die Ziele beschließen." FDP-Vize Wolfgang Kubicki forderte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, die Kliniken fĂŒr mögliche Herausforderungen im Herbst rechtzeitig vorzubereiten. Der Corona-Expertenrat habe dem Minister "eine FĂŒlle an Aufgaben" gegeben, sagte Kubicki dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).