Mit Ă€hnlichen Argumenten verwendete in den USA auch die "Blue Lives Matter"-Bewegung das Symbol - als ausdrĂŒckliche Gegenbewegung zu "Black Lives Matter". Beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verwendeten Demonstranten ebenfalls Flaggen mit der "Thin Blue Line".

Trotzdem sehen einige Beamte in der blauen Linie weiter vor allem ein Zeichen der Zugehörigkeit zur "Polizeifamilie". "Es ist ein Zeichen der Anteilnahme und SolidaritĂ€t fĂŒr im Dienst verletzte oder getötete Kolleginnen und Kollegen", sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern, Peter Pytlik. "Wir als GdP Bayern sehen das Symbol weiterhin als Zeichen einer Solidargemeinschaft." Man verwende es aber "nur noch sehr sparsam, um MissverstĂ€ndnissen oder Fehlinterpretationen vorzubeugen".

Auch in anderen LĂ€ndern waren im Umgang der Polizei mit dem Symbol teils wenig klare Linien erkennbar. So beschaffte der Landesverband der GdP im Saarland im Jahr 2019 eigens AufnĂ€her mit der "Thin Blue Line" fĂŒr Polizisten im Land, deren Tragen das Innenministerium in SaarbrĂŒcken daraufhin aber verbot - wegen Bedenken bezĂŒglich des NeutralitĂ€tsgebots. Der Landesvorstand der Gewerkschaft bezeichnete das daraufhin als "mehr als bedauerlich". Die "spezielle Meinung" zu dem Verbot werde "besser nicht veröffentlicht".

In Schleswig-Holstein teilte die Landespolizei zwar mit, man distanziere sich "in jeglicher Form von der Verwendung sĂ€mtlicher Symbole mit politischer Bedeutung, insbesondere derer, die dem rechten Narrativ zugeordnet werden". Verwendeten Polizisten das Symbol im Dienst, folge eine dienstrechtliche PrĂŒfung.

In Berlin veröffentlichte die Polizei im Februar 2021 via Twitter sogar ein Foto eines Beamten, der einen "Thin Blue Line"-AufnĂ€her trĂ€gt. Ein Polizeisprecher sagte zwar, das Tragen solcher Zeichen sei "regelmĂ€ĂŸig nicht zulĂ€ssig und kann dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen". Anhaltspunkte fĂŒr Disziplinarverfahren wegen der "Thin Blue Line" in Berlin lĂ€gen aber nicht vor. Es sei möglich, dass solche VorgĂ€nge nach einem Verwertungsverbot schon vernichtet worden seien. Somit könne man keine Auskunft zu Details in dem Fall geben.