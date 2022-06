Mindestens 1.000 Tote und noch mehr Verletzte: Das Erdbeben in Afghanistan hat verheerende Folgen. Die Bundesregierung will vor Ort helfen.

Bundesau├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) hat z├╝gige deutsche Hilfen f├╝r die Menschen im afghanischen Erdbebengebiet in Aussicht gestellt. "In solchen Momenten z├Ąhlt allein das Gebot der Humanit├Ąt", sagte Baerbock am Donnerstag in Berlin. Die Hilfen der Bundesregierung sollten nicht ├╝ber die seit vergangenem Jahr in Afghanistan herrschenden Taliban geleistet werden, sondern etwa ├╝ber Organisationen wie das UN-Kinderhilfswerk Unicef und die Weltgesundheitsorganisation (WHO).