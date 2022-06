US-Präsident Biden in Deutschland eingetroffen

Treffen mit Scholz vor G7-Gipfel US-PrĂ€sident Biden in Deutschland eingetroffen Von dpa Aktualisiert am 26.06.2022 - 01:05 Uhr Lesedauer: 1 Min. US-PrĂ€sident Joe Biden winkt aus der Air Force One nach der Landung in MĂŒnchen. (Quelle: Daniel Karmann/dpa-bilder)

US-PrĂ€sident Joe Biden ist am Samstagabend in MĂŒnchen gelandet. Er wird am Sonntag am G7-Gipfel im Schloss Elmau teilnehmen.

Vor Beginn des G7-Gipfels in Bayern ist US-PrĂ€sident Joe Biden zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt eingetroffen. Die Air Force One mit dem PrĂ€sidenten an Bord landete am spĂ€ten Samstagabend in MĂŒnchen.

Biden wollte von dort aus weiter nach Schloss Elmau, wo an diesem Sonntag der Gipfel der sieben fĂŒhrenden westlichen Industriestaaten beginnt. Noch davor will Biden zu einem bilateralen GesprĂ€ch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenkommen. Das G7-Spitzentreffen in Bayern dauert bis Dienstag.

Erster Besuch in Deutschland seit Amtsantritt

FĂŒr Biden ist es der erste Besuch in Deutschland, seit er im Januar 2021 als PrĂ€sident vereidigt wurde. Deutschland hat in der "Gruppe der Sieben" derzeit den Vorsitz. Zur G7 gehören neben Deutschland und den USA auch Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Nach dem G7-Treffen will Biden zum Nato-Gipfel nach Madrid weiterreisen, bevor er am Donnerstag nach Washington zurĂŒckkehrt.