Putins Invasion: In diesem Krieg entscheidet sich eine neue Weltordnung

Neulich traf ich bei einem der vielen Sommerfeste dieser Tage einen Kollegen einer namhaften Zeitschrift. Wir politisierten, nat├╝rlich auch zum Krieg und der Ukraine . "Mit dem Melnyk bin ich so", sagte er einmal und wand seinen Mittelfinger um den Zeigefinger, das g├Ąngige Zeichen f├╝r Enge und N├Ąhe. Stolz schwang in seiner Stimme. Ein paar Tage darauf ein Treffen mit einem namhaften Kollegen des ├Âffentlich-rechtlichen Fernsehens. "Einen Moment", sagte er pl├Âtzlich entschuldigend, weil sein Handy klingelte und er sich abwandte. "Melnyk" war deutlich auf dem Display zu sehen, bevor er den Apparat ans Ohr nahm.

Nun ist Andrij Melnyk bald weg, aus dem Dienst entlassen von Kiew. Ein gut und kritisch gef├╝hrtes Interview mit dem streitbaren Blogger Tilo Jung k├Ânnte ihm zum finalen Verh├Ąngnis geworden sein. Wenn Melnyk den meinungsbildenden Kollegen in Berlin nicht so erfolgreich den Kopf verdreht h├Ątte, h├Ątte vielleicht schon fr├╝her die Erkenntnis reifen k├Ânnen: Dieser Mann ist als Botschafter untragbar. Die gesichtswahrende Order zur├╝ck ins Au├čenministerium war l├Ąngst ├╝berf├Ąllig. Bei allem Verst├Ąndnis f├╝r die existenziellen N├Âte der Ukraine: So wie Melnyk kann kein Diplomat agieren, auch nicht in Kriegszeiten.