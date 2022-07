Friedrich Merz wirbt für Kernfusion – Experten sind irritiert

Kernfusion gilt unter Wissenschaftlern seit Jahrzehnten als große Hoffnung. Dabei verschmelzen Atomkerne und eine enorme Menge nutzbarer Energie entsteht. Die in der Forschung verwendeten Grundstoffe Deuterium und Tritium sind in der Natur reichlich vorhanden beziehungsweise lassen sich einfach herstellen. Zugleich wäre die Methode sicherer, weil kein hoch-radioaktiver Abfall anfällt und keine katastrophale Kettenreaktion wie bei der Kernspaltung droht.

Das Problem: Selbst Optimisten rechnen mit dem ersten Kernfusionskraftwerk, das dauerhaft und in großem Maßstab Energie für das Stromnetz produzieren kann, erst nach dem Jahr 2050. ITER, der auch von der EU geförderte Forschungsreaktor in Frankreich, soll überhaupt erst ab 2035 erste Energie erzeugen. In Deutschland wird in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) und Garching (Bayern) an verschiedenen Methoden zur Kernfusion geforscht. Derzeit gibt es aber noch viele ungelöste Probleme.