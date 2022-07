Documenta-Skandal: Neue antisemitische Bilder entdeckt

Urban: Keine Einordnung zum Thema

Es handelt sich laut Urban um Darstellungen in einer Broschüre mit dem Titel "Presence des Femmes", die 1988 in Algier, der Hauptstadt von Algerien, erschienen ist. Die darin enthaltenen Zeichnungen des syrischen Künstlers Burhan Karkoutly seien zudem mit Einordnungen versehen, die dem Staat Israel seine Legitimität absprächen. Ausgestellt hat sie demnach die Initiative "Archives des luttes des femmes en Algérie" ("Archive der Frauenkämpfe in Algerien").