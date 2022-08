Gerhard Schröder klagt: Wie stehen die Chancen für den Altkanzler?

"Das wissen die Anwälte auch"

"Das wissen die Anwälte auch, sie schreiben drumherum", sagt Wieland. Dass Schröder seinen Verteidigern zufolge keine Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen hätte und ihm kein rechtliches Gehör gewährt worden sei, sei ebenfalls kein Verstoß, so der Rechtsexperte. "Schröder muss in der Sache nicht angehört werden", erklärt er.

So wie der Haushaltsausschuss damals beschlossen habe, Altkanzlern Sonderrechte wie ein Büro mit Mitarbeitenden zu finanzieren, so könne er diese Privilegien kurzerhand auch wieder streichen. "Da kann Schröder noch so oft in Berufung gehen", sagt Wieland. Für Personalausgaben in Schröders Büro waren im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Euro aus der Staatskasse geflossen. Lesen Sie hier, wie viel Budget den Altkanzlern zur Verfügung steht.