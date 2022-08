Gerhard Schröder, Angela Merkel und Co: Das sind die Budgets der Altkanzler

Wie hoch sind die Bürokosten?

Für die "Abwicklung früherer Aufgaben" und "fortwirkende Verpflichtungen" wird den ehemaligen deutschen Bundeskanzlern schon seit 1967 ein Sekretariat aus Mitteln des Bundeshaushalts finanziert. Zwischen 1988 und 2015 sind diese Ausgaben stark gestiegen, wie der Bundesrechnungshof 2018 in einem Bericht feststellt: von knapp 245.000 Euro auf mehr als 1,3 Millionen Euro.

Wo steht Schröder im Vergleich?

Sollte das Geld an Bedingungen geknüpft werden?

In den vergangenen Jahren wurde zunehmend Kritik an der Finanzierung der Altkanzlerbüros laut. Insbesondere, weil die Mittel nicht an konkrete Bedingungen geknüpft waren und das zuständige Bundeskanzleramt seiner Kontrollfunktion kaum gerecht wurde – zumindest nach Beurteilung des Bundesrechnungshofes.