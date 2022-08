Kritik an Entlastungen: Olaf Scholz verspricht weitere Maßnahmen

Kritik an Regierungskurs reißt nicht ab Scholz verspricht weitere Entlastungen Von dpa , t-online Aktualisiert am 13.08.2022 - 17:47 Uhr Lesedauer: 3 Min. Kanzler kompakt: Bundeskanzler Scholz verspricht weitere Entlastungen für die Bürger. (Quelle: Pressematerial)

Hilft die Regierung mit ihren Entlastungsmaßnahmen denjenigen, die es wirklich nötig haben? Verbände und Opposition haben daran Zweifel.

Angesichts der hohen Inflation reißen die Rufe nach einer Konzentration staatlicher Entlastungsmaßnahmen auf die wirklich Bedürftigen in Deutschland nicht ab. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte zwar in seiner wöchentlichen Videobotschaft "Kanzler kompakt" am Samstag erneut, dass die Ampel-Koalition gerade diesen Gruppen dabei helfen wolle, trotz stark steigender Energie- und Lebensmittelpreise gut durch den Winter zu kommen.

Verbände und Opposition haben daran jedoch Zweifel – nicht zuletzt wegen der Steuerentlastungsvorschläge von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Mehr zu den Plänen des Finanzministers lesen Sie hier.

"Schlag ins Gesicht für Rentner und Geringverdienende"

So nannte der Sozialverband Deutschland (SoVD) diese Pläne einen "Schlag ins Gesicht für Rentnerinnen und Rentner, Geringverdienende sowie viele andere Menschen". SoVD-Präsident Adolf Bauer forderte am Samstag: "Es muss dringend und in erster Linie Entlastungen für die unteren und mittleren Einkommen geben."

Er sei sprachlos, wenn Lindner ein Paket, bei dem 70 Prozent der Entlastungen den 30 Prozent mit dem höchsten Einkommen zu Gute kämen, für sozial ausgewogen halte. Die Diskussion rund um die Steuerpläne Lindners zeige auch, "dass wir sehr dringend eine ernsthafte Debatte über soziale Gerechtigkeit und die Umverteilung von Vermögen führen müssen".

Scholz versprach am Samstag erneut weitere Entlastungen. Bei den zwei bislang auf den Weg gebrachten Entlastungspaketen werde es nicht bleiben, so Scholz in seinem Videoformat. "Wir werden da nicht stehen bleiben, sondern es wird weitere Entlastungen geben. Entlastungen, die gerade denen helfen, die rechnen müssen, die keine Rücklagen haben und die trotzdem eine gute Zeit in der Zukunft brauchen, wenn es für uns alle zusammen etwas schwieriger wird."