So will FDP-Chef Christian Lindner 48 Millionen Steuerzahler entlasten

So will Lindner 48 Millionen Deutsche entlasten

Finanzminister Christian Lindner will die Bürger angesichts der hohen Inflation mit einer Steuersenkung über mehr als zehn Milliarden Euro entlasten. "Wir sind in einer Situation, in der gehandelt werden muss", betonte der FDP-Politiker bei der Präsentation des Inflationsausgleichsgesetzes am Mittwoch. Es profitierten 48 Millionen Menschen, also die breite Mitte der Gesellschaft, so Lindner.