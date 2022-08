Kälteres Wasser? So soll Deutschland ab September Energie sparen

Zum Sparziel beitragen sollen zwei neue Verordnungen, die das Kabinett am Mittwoch in Berlin abgesegnet hat. Damit könne der Gasverbrauch ungefähr im Umfang von zwei bis zweieinhalb Prozent gesenkt werden, sagte Habeck. Zurücklehnen könne man sich nun aber nicht. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns."

Vorgaben gelten ab 1. September

Mit dem Kabinettsvotum ist das erste Bündel an Maßnahmen beschlossene Sache, Bundestag oder Bundesrat müssen nicht zustimmen. Erste Vorgaben sollen zum 1. September in Kraft treten und den Energieverbrauch kurzfristig im nächsten halben Jahr, also bis Ende Februar, drücken. Sie sollen laut Ministerium neben der Befüllung der Gasspeicher und der Senkung des Erdgasverbrauchs in der Stromerzeugung eine weitere Säule bilden.