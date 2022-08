Ampelkoalition: Fortschritt? Der Zusammenhalt zerbröselt

Ein Thema der heute beginnenden Koalitionsklausur in Meseberg scheint also gesetzt. Doch ob zwei Tage in der brandenburgischen Schlossidylle dafür ausreichen, ist zu bezweifeln. Denn die Probleme der Ampel sind so groß wie die Unterschiede zwischen den Partnern. Die Koalition hat eher in einen Modus des allgemeinen Raufens gewechselt.