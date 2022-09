Ampelkoalition: Beratungen über Entlastungspaket gehen in die Nacht

Koalitionsberatungen über Entlastungspaket gehen in die Nacht

Dass es nicht einfach werden würde, war klar: Die Verhandlungen um ein drittes Entlastungspaket ziehen sich. Auch am späten Abend laufen die Beratungen noch.

Die Spitzen der Ampel-Koalition ringen weiter um ein drittes Entlastungspaket zur Abfederung steigender Preise für die Bürger. Der Koalitionsausschuss mit Vertretern von SPD, Grünen und FDP tagte am Samstagabend immer noch im Berliner Kanzleramt. Die Gespräche in großer Runde hatten nach Angaben aus Verhandlungskreisen kurz nach Mittag begonnen. Ein Ende der Verhandlungen im Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP war zunächst nicht absehbar. Nach Insiderinformationen wird man wohl bis zum Morgen tagen und erst am Vormittag vor die Presse treten.