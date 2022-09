Frank-Walter Steinmeier: "Beschämt mich, dass Juden sich nicht sicher fühlen können"

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftige am Abend erneut, dass man Antisemitismus nicht dulden werde. "Antisemitismus – und dazu zählt die Relativierung des Holocaust – werden wir in Deutschland nicht dulden", sagte er bei einer Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Freundeskreises Yad Vashem in Deutschland. Die Äußerungen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas von Mitte August im Kanzleramt nannte Scholz eine "empörende Entgleisung". Das habe die Bundesregierung der palästinensischen Führung auch unmissverständlich klargemacht.

Kanzler Scholz und Palästinenserpräsident Abbas nach dem Eklat. (Quelle: LISI NIESNER/Reuters)

Abbas hatte Israel bei einem Besuch in Berlin Mitte August vielfachen "Holocaust" an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst. Bei einer Pressekonferenz mit Scholz sagte Abbas damals: "Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen", und fügte hinzu: "50 Massaker, 50 Holocausts". Scholz war selbst in die Kritik geraten, weil er in der Pressekonferenz nichts erwiderte. Später distanzierte sich Scholz deutlich. Das wurde vielfach als zu spät kritisiert.

Scholz betonte bei der Veranstaltung, für die Bundesregierung könne er sagen: "Der Kampf gegen Antisemitismus, der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus hat für uns allerhöchste Priorität." Der Bundeskanzler empfängt Herzog am Montag.

Steinmeier: Späte Verständigung nach Olympia-Attentat "beschämend"

Ebenfalls am Montag will Steinmeier gemeinsam mit dem Ehepaar Herzog an der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Anschlags auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei München teilnehmen. Die Bundesregierung hatte sich mit den Hinterbliebenen nach langem Streit erst kurz vor dem Jahrestag auf eine Entschädigungsleistung in Höhe von 28 Millionen Euro geeinigt. Damit war ein Eklat vermieden worden – zuvor war längere Zeit unklar, ob die Hinterbliebenen und Herzog teilnehmen.